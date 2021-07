Aosta, fioccano le multe per divieto di sosta per il passaggio del Giro della Valle d'Aosta

Intervento della Polizia locale per sanzionare decine di veicoli in divieto

Arriva il Giro della Valle d'Aosta e nel capoluogo valdostano fioccano le multe. Lungo il percorso della prima tappa della gara ciclistica, che tocca la parte Ovest della città, in questi giorni sono spuntati diversi divieti di sosta. Niente possibilità di parcheggio negli orari di transito del giro in via Chambéry, corso Lancieri e vie limitrofe.

Molti dei cartelli di divieto sono però passati inosservati e così la polizia locale questa mattina si è attivata per sanzionare automobili e scooter rimasti a occupare gli stalli che oggi dovevano essere lasciati liberi.

In via Chambéry (foto) ad esempio gli agenti hanno multato decine di automobili e mezzi parcheggiati malgrado il divieto di sosta scattato alle ore 12.

redazione