Feste di quartiere, passeggiate e laboratori per Anziani Attivi 2021

Ad Aosta ricco programma di iniziative a attività per l'estate e l'inizio dell'autunno 2021

Feste di quartiere, passeggiate, laboratori e attività compongono il programma dell'iniziativa "Anziani Attivi" che Aosta, e in particolare i quartieri Dora e Cogne, ospiterà nel corso dell'estate e fino all'inizio dell'autunno 2021 (situazione Covid-19 permettendo).

Gli eventi - organizzati dall'assessorato comunale alle politiche sociali e le cooperative La Sorgente, L'Esprit à l'envers e Kcs Caregiver - sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa ad Aosta.

«Dopo un lungo periodo di chiusure e divieti - dice l'assessore Clotilde Forcellati - risultato ancora più difficile e doloroso per le persone più fragili, come gli anziani, possiamo nuovamente offrire loro un programma variegato e adatto ai diversi interessi di opportunità di svago e socializzazione di estrema importanza in una fase della vita in cui spesso si tende a ritrarsi in se stessi prima che all'interno delle proprie abitazioni per timore della propria debolezza e dell’età che avanza».

"Anziani Attivi" proporrà corsi di ginnastica al campo di atletica Tesolin, passeggiate e tour dei quartieri di Aosta, incontri settimanali con i volontari dell'Associazione Alice Onlus e la Croce Rossa Italiana e anche con le forze dell'ordine, due volte ad agosto e due a settembre, per parlare di prevenzione.

Non solo: il 31 luglio ci sarà la festa del qurtiere Cogne e l'11 settembre la festa del quartiere Dora con animazioni, musica e appuntamenti gastronomici.

Ancora, il 13 agosto e il 3 settembre il bar del quartiere Dora ci saranno aperitivi a tema mentre Unicef, associazione Culturalmente Aosta e le volontarie Alba proporanno in diverse occasioni dei laboratori creativi.

Nell'ambito di Anziani Attivi saranno sono anche organizzati un soggiorno balneare e uno termale nei mesi di settembre in Sicilia e ottobre in Campania. Infine, gli appuntamenti di fine estate e inizio autunno vedranno anche una giornata nel Monferrato con pranzo a Cereseto (Alessandria) e visita guidata al Sacro Monte di Crea in una data ancora da definire.



E.G.