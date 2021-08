Aosta, costituita l'Unità di progetto che analizzerà le opportunità del Pnrr

Fino al 2025 analizzerà e valuterà le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La giunta comunale di Aosta ha costituito l'Unità di progetto che si occuperà di analizzare nei prossimi anni le opportunità del P.N.R.R., il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Unità di progetto, costituita su decisione del Consiglio comunale, dovrà «elaborare tutte le strategie e le azioni preparatorie necessarie a cogliere e orientare le progettualità di interesse del Comune di Aosta». Attiva fino al 31 agosto 2025, è composta al momento da sei rappresentanti dell'assemblea, due dirigenti comunali e sette membri della Giunta comunale.

Il sindaco Nuti, in qualità di presidente dell'Unità di progetto, spiega: «Diamo corso a un preciso impegno preso con il Consiglio e con la città, vale a dire seguire da vicino i progetti che interesseranno il capoluogo regionale nell’ambito dei finanziamenti del Recovery Fund, ma soprattutto provare a ragionare insieme agli interlocutori pubblici sugli investimenti migliori per orientare la ripresa di Aosta nel senso dello sviluppo delle attività economiche, culturali e a carattere turistico, in modo da trasformare l’attuale fase di crisi in una grande opportunità di crescita nel medio periodo».

«Cercheremo quanto prima di riunire l'UdP in modo da cominciare a raccogliere spunti e riflessioni utili alla predisposizione di un dossier di proposte da poter condividere in seno al Consiglio e, successivamente, con Regione e Stato», aggiunge il sindaco di Aosta.

Elena Giovinazzo