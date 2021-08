Il Parco Puchoz ospita la Festa delle Famiglie

Sabato 28 agosto per festeggiare la fine del progetto Bambini in Testa

Sabato 28 agosto al Parco Puchoz di Aosta si terrà la Festa delle Famiglie organizzata dal Comune. La giornata propone, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 17, laboratori e altre attività gratuite per figli e genitori: lo zoo di carta con Federica Mossetti, le storie sonore di Luca Giambertoglio, i giochi del cuore con Luca Nardi, con-tatto con Dorothy Rollandin e naturArte.

Alle ore 18 ci sarà anche uno spettacolo teatrale gratuito all'aperto dal titolo Jacques e il Fagiolo Magico con Solidea Podda e Andrea Cazzato, con regia e testo di Verdiana Vono e Stefania Tagliaferri.

L'iniziativa, organizzata in occasione della fine del progetto Bambini in Testa, è a prenotazione gratuita sia per quanto riguarda i laboratori e sia per lo spettacolo teatrale. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail. Per info 3519230764 (dalle ore 17 alle 19).

redazione