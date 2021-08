Aosta, cantieri in via Chambéry e via Lys per il teleriscaldamento

Modifiche alla circolazione a partire dal 27 agosto

Proseguono in città i lavori per la posa della rete del teleriscaldamento. Nei prossimi giorni i cantieri interesseranno via Chambéry e via Lys, dove sono state istituite delle modifiche temporanee alla circolazione.

In via Chambéry, nei pressi dell'intersezione con via Lys, saranno chiuse due corsie su tre e il limite di velocità in zona cantiere sarà portato a 25 km/h. Via Lys, nel tratto compreso tra via Chambéry e corso Battaglione Aosta, sarà invece totalmente chiusa al traffico con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati.

Le modifiche saranno attive dal 27 agosto al 2 settembre prossimi.

