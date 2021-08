Aosta, attivi da settembre i servizi semi-residenziali per anziani

La sede dell'attività è spostata al J.B. Festaz

I locali del J.B. Festaz ospiteranno dal prossimo mese i servizi semi-residenziali per anziani del Comune di Aosta. Lo ha stabilito la Giunta comunale dopo la decisione di riattivare il nido d'infanzia di viale Europa che, poco meno di un anno fa, era diventato sede dell'attività rivolta agli anziani.

Dal 16 settembre prossimo il servizio sarà quindi collocato in alcuni spazi inutilizzati in piazza della Repubblica «fino al permanere delle condizioni di emergenza legate alla pandemia con le conseguenti restrizioni». Sarà fruibile dal lunedì al venerdì per un massimo di 20 utenti che potranno scegliere se frequentare il mattino (con possibilità di consumare il pranzo), il pomeriggio (con l'eventuale cena) o tutto il giorno dalle ore 8 alle ore 19.30.

«Il rapporto operatore/utente sarà di 1:7 con presenza fissa di un operatore di supporto, servizio infermieristico per la preparazione e l’eventuale somministrazione della terapia e per monitorare le condizioni di salute degli anziani», spiega l'Amministrazione comunale. La gestione è affidata alla cooperativa sociale ElleUno.