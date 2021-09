Aperte le candidature per un posto di consigliere del J.B. Festaz

L'avviso per la designazione nel CdA scade il 10 settembre

Il Comune di Aosta ha pubblicato un avviso per la designazione di un componente del Cda dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo J.B. Festaz.

I candidati hanno tempo fino alle ore 12 del 10 settembre per presentare la propria candidatura tramite posta elettronica certificata. Gli aspiranti consiglieri saranno inseriti in ordine alfabetico in un elenco di persone idonee che sarà valido sino alla scadenza del mandato del sindaco.

Il testo dell’avviso, con il fac-simile della domanda e lo Statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona G.B. Festaz, è scaricabile dall'albo pretorio on line.

redazione