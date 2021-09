Approvato il progetto esecutivo di Aosta in Bicicletta

Concluso l'iter di progettazione del programma di potenziamento della rete ciclabile del capoluogo

Via libera al progetto esecutivo di Aosta in Bicicletta che renderà la città più a misura di ciclista. La Giunta comunale di Aosta ha approvato nei giorni scorsi la documentazione esecutiva, passaggio che prelude alle fasi di affidamento e inizio dei lavori.

Il progetto da 4 milioni di euro è realizzabile quasi esclusivamente grazie ai contributi europei Fesr e prevede la creazione di nuove piste ciclabili e il prolungamento di tratti già esistenti. Il risultato sarà una rete di tracciati che, unita a percorsi promiscui (come Ztl e Zone 30), permetterà di percorrere Aosta in bicicletta da via Piccolo San Bernardo al quartiere Dora (e viceversa) e dal percorso VéloDoire lungo la Dora Baltea fino alla zona della Consolata. Nei progetti iniziali era previsto il prolungamento fino alla salita di Saumont lungo il Buthier: questo tratto rimane per il momento soltanto sulla carta per problemi con le procedure di espropriazione e altri interventi in corso.

Il progetto Aosta in Bicicletta rientra nella più ampia politica di mobilità "green" voluta dal Comune. Secondo l'Amministrazione aostana «lo sviluppo futuro della mobilità ciclabile a discapito dell'utilizzo dell’auto contribuirà inoltre alla scorrevolezza della circolazione stradale, all'alleggerimento del carico veicolare, alla riduzione dell'inquinamento ambientale, a rendere maggiormente vivibile la città».

E.G.