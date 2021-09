Aosta, i nuovi parcheggi nell'area ex Testafochi aperti dal 13 settembre

Le aree di sosta dispongono di 200 posti e sono a pagamento

Le nuove aree di sosta realizzate tra via Monte Vodice, via Monte Pasubio e via Monte Solarolo saranno accessibili a partire dal lunedì 13 settembre. Lo annuncia il Comune di Aosta al termine dell'iter di concessione e affidamento dei due parcheggi della zona dell'ex caserma Testafochi.

Negli ultimi giorni gli addetti hanno provveduto a dipingere le strisce "blu" e a posizionare i parcometri in entrambi i parcheggi. Quello più grande, situato a Nord del complesso militare, dispone di 146 stalli a pagamento di cui otto per il carico e scarico e cinque riservati ai disabili. Nel parcheggio più piccolo, in via Monte Vodice, i posti disponibili (sempre a pagamento) sono 54 di cui due riservati ai disabili.

Il costo della sosta è di 1,40 € all'ora, dal lunedì al sabato e negli orari 8-12 e 14-18. Il pagamento minimo al parcometro è di 30 minuti, quindi 70 centesimi.

Entrambe le aree sono gestite dall'Aps per conto del Comune di Aosta, ma sono di proprietà regionale.

redazione