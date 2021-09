Aosta, fino al 20 settembre le iscrizioni agli asili nido comunali

La domanda può essere scaricata dal sito web istituzionale

Ultimi giorni di tempo per le iscrizioni agli asili nido del Comune di Aosta. I genitori hanno tempo sino al 20 settembre per presentare la domanda di inserimento nell'attuale graduatoria. Trascorso questo termine, le nuove richieste andranno a formare una nuova lista che gli uffici utilizzeranno una volta esaurita quella in vigore.

La domanda di ammissione, formulata attraverso il modulo prestampato reperibile anche sul sito web del Comune di Aosta, dovrà essere compilata dai genitori del minore o da chi ne fa le veci e presentata allo Sportello Sociale.

Attualmente l'asilo di via Roma dispone di 42 posti mentre l’asilo “Massimo Berra” di 36 posti (entrambi in buona parte già utilizzati). A questi si aggiungerà, a partire dal mese di ottobre, l’asilo di viale Europa che tornerà a disposizione dei minori 0-3 anni con 24 posti.

redazione