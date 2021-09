Aosta, aperta la nuova strada tra corso Saint Martin e il quartiere Cogne

Il tratto è a senso unico e ripristina il collegamento diretto tra le due zone della città

È aperto alla circolazione il collegamento stradale tra corso Saint Martin de Corléans verso il quartiere Cogne, ad Aosta. Il tratto di strada si immette sulla rotatoria realizzata recentemente tra via G. Elter e via C. Chamonin, all'altezza dei "grattacieli", e ripristina il collegamento diretto tra le due zone del capoluogo venuto meno con l'inglobamento del tratto Nord di via Lexert nel complesso militare del quartiere.

Il Comune di Aosta ha emanato due ordinanze per adeguare la circolazione stradale.

Nel nuovo tratto di strada di via Elter compreso tra l’intersezione a rotatoria sono istituiti il senso unico di marcia nel nuovo tratto di strada con senso di marcia Nord/Sud (da corso Saint Martin verso la rotatoria); l'obbligo di dare precedenza per i veicoli che dal nuovo tratto si immettono nella rotatoria; la predisposizione, in corso Saint-Martin-de-Corléans, di una corsia di attestazione per consentire la svolta a sinistra su via Elter; un percorso misto ciclo-pedonale.

In via Elter, nel tratto compreso fra la nuova rotatoria e corso Battaglione Aosta sono istituiti per i veicoli che percorrono corso Battaglione Aosta, all’incrocio tra via Elter, la possibilità di svolta a destra su via Elter, nonché il divieto di svoltare nel controviale del corso medesimo; la possibilità di svoltare a destra su corso Battaglione Aosta per i veicoli che percorrono via Elter con direzione Nord/Sud, con obbligo di dare la precedenza o di svoltare sempre a destra sul controviale di corso Battaglione Aosta e il doppio senso di circolazione nel tratto di via Elter compreso tra via Liconi e corso Battaglione Aosta. Gli stalli di sosta sul lato orientale della strada sono stati già eliminati.

Clara Rossi