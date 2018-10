I vigili del fuoco della Valle d'Aosta in sciopero

Valutazione attuale: 0 / 5

Il 19 ottobre la giornata scelta da Fp Cgil e Conapo

AOSTA. Le organizzazione sindacali del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, Fp Cgil e Conapo, hanno indetto sciopero regionale per venerdì 19 ottobre. In quella data saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili così come stabilito dalle disposizioni di legge.

Da venerdì 19 ottobre sino a tutto il 31 ottobre 2018 invece «non verranno garantite tutte le attività extra orario (a titolo di esempio i corsi addetti antincendio ai sensi del dlgs 81/08 e relativi esami, addestramenti per mantenimenti delle capacità operative, servizi di vigilanza antincendio, corsi di formazione per il personale volontario)».

Il motivo dello sciopero è legata all'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

