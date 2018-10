Monterosa Ski, tante novità per la stagione sciistica 2018/2019

Valutazione attuale: 0 / 5

Comprensorio ampliato, nuova telecabina Champoluc-Crest e più servizi

VALTOURNENCHE. Il comprensorio sciistico del Monterosa Ski si sta preparando per una stagione invernale 2018/2019 ricca di novità. Una di queste è la rinnovata telecabina Champoluc-Crest che entrerà in servizio a dicembre con una nuova linea e nuove stazioni: quella di partenza si troverà a livello strada per integrarsi meglio con il piano urbano e le attività commerciali del paese e quella a monte avrà un'area di interscambio con la telecabina Crest - Alpe Ostafa III.

Gli amanti della neve potranno inoltre beneficiare da questo inverno del nuovo sistema di innevamento collegato al bacino artificiale all'Alpe Forca a servizio del collegamento intervallivo tra la Val d'Ayas e la Valle di Gressoney.

In quest'ultima vallata, la novità dell'inverno è la realizzazione nella piana di Sant’Anna di un’area di avvicinamento alla discesa con il posizionamento di due tapis roulant che consentiranno ai principianti di prendere confidenza con lo sci. In località Stafal poi entrerà in funzione il nuovo centro traumatologico che andrà a sostituire quello operativo fino allo scorso inverno a Gressoney-Saint-Jean.

Lato Champorcher, è stata prorogata di vita tecnica degli skilift Madeleine e Baby Laris.

Sul versante piemontese, da segnalare in Valsesia la revisione generale della seggiovia Scopello-Mera che ha segnato l’ingresso dell’Alpe di Mera nel comprensorio Monterosa Ski. La stazione rimarrà così aperta (neve permettendo) dal 7 dicembre 2018 al 7 aprile 2019. Ad Alagna, infine, l’aggiunta di vetture alla telecabina Alagna-Pianalunga migliorerà in maniera decisiva l’accesso alle piste del carosello principale da Alagna.

(foto da visitmonterosa.com)