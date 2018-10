Due corsi per aspiranti volontari della Croce Rossa

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Dal mese di ottobre ad Aosta e Saint-Vincent

AOSTA. I comitati di Aosta e Saint-Vincent della Croce Rossa organizzano due nuovi corsi di accesso per diventare volontari Cri. A Saint-Vincent le lezioni inizieranno il 20 ottobre e ad Aosta il 23 ottobre. Gli interessati potranno partecipare a due serate di presentazione organizzate il 18 ottobre presso la biblioteca comunale di Saint-Vincent e il 19 ottobre presso la biblioteca di viale Europa ad Aosta.

«La Croce Rossa - ricordano i due comitati - non è soltanto soccorso e notti in ambulanza, ma si spinge oltre: Protezione Civile per interventi in caso di calamità, Area Sociale per il supporto psicologico e di prima necessità per le famiglie in situazioni difficili, Accoglienza e Integrazione, partecipazione ad eventi e molto altro».

redazione