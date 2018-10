"Sì" del Consiglio regionale alla promozione del cicloturismo

Valutazione attuale: 0 / 5

Approvata una mozione di Impegno Civico per il completamento della pista ciclopedonale da Pont-Saint-Martin a Courmayeur





AOSTA. Voto favorevole unanime del Consiglio regionale della Valle d'Aosta al completamento della pista ciclopedonale del fondovalle da Pont-Saint-Martin a Courmayeur ed alla promozione del cicloturismo nella nostra regione.

La mozione votata è stata illustrata in aula dalla consigliera Chiara Minelli, di Impegno Civico. L'iniziativa impegna la giunta regionale ad assumere la regia dei lavori (dalla progettazione al reperimento dei fondi necessari) per realizzare l'intero percorso e di mettersi in contatto con la Regione Piemonte «al fine di concertare l'ideazione, la realizzazione e la promozione della Ciclovia Baltea che, seguendo la valle della Dora Baltea, si innesti sulla Ciclovia Ven-To, e di operare ulteriori possibili sinergie (Cammino balteo, Ciclovia francigena, Castelli della Dora, percorsi in mountain bike o ebike)».

