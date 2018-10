Stop smartphone in classe, ok del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta dice stop all'uso in classe degli smartphone approvando una mozione discussa e votata oggi. A presentarla è stato il Movimento 5 stelle che ha richiamato un disegno di legge presentato in Francia che vieta appunto l'uso di tablet e smartphone agli studenti e altri provvedimenti presi in altri Paesi e da altre città italiane che vanno nella stessa direzione.

La mozione impegna l'assessore regionale all'istruzione e cultura a «sollecitare e, ove possibie, di impegnare i dirigenti scolastici a inserire da settembre 2019 nei regolamenti di tutte le scuole di primo e secondo grado il divieto di usare smartphone in classe durante le ore di lezione», escluso l'uso a fini didattici.

Il testo contiene una linea più morbida rispetto a quella iniziale per la necessità di rispettare l'autonomia scolastica, come chiesto dall'assessore Paolo Sammaritani.





