Lega VdA, danneggiata la porta della sede di Aosta

Il partito: «chiaro intento intimidatorio, sporgeremo denuncia»

AOSTA. «Qualche ignoto (per ora) amante della democrazia ha danneggiato la porta della nostra sede, con un chiaro intento intimidatorio». Lo denuncia tramite Facebook la Lega Valle d'Aosta.

Il partito ha pubblicato sulla sua pagina un post in cui si vede anche l'immagine della porta della sede di Aosta rovinata.

«Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di tutto per assicurare i responsabili alla giustizia - si legge ancora nel messaggio -. Nel frattempo non ci faremo intimidire, il cambiamento non si arresta».

redazione