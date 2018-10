Spelgatti: politica di coesione può contrastare la disaffezione nell'Ue

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



La presidente della Regione è a Bruxelles per la riunione della Commissione Coter

AOSTA. A Bruxelles è in corso in questi giorni la riunione della Commissione per la politica di coesione territoriale e bilancio dell'Ue (Coter), una delle sei Commissioni istituite in seno al Comitato della Regioni.

La presidente della Regione Nicoletta Spelgatti ha partecipato alla seduta per esaminare i pareri di quest’ultimo sui regolamenti che saranno alla base della prossima politica di coesione. «La montagna - ha dichiarato nel suo intervento - porta con sé grandi ricchezze, in termini naturalistici e di opportunità turistiche anche se comporta una serie di problematiche, quali i trasporti, che le differenti esperienze delle singole Regioni unite ci devono aiutare a superare. È dunque fondamentale che la politica di coesione post 2020 si proponga l'obiettivo ambizioso di contribuire a ridurre lo scarto tra le diverse Regioni e il ritardo nello sviluppo delle Regioni meno favorite, come le Regioni di montagna», tramite stanziamenti di fondi che permettano «di far fronte al maggior carico di investimenti necessari».

Secondo Spelgatti è inoltre «fondamentale, per evitare un progressivo deterioramento della solidarietà europea e una crescente disaffezione nei confronti del progetto europeo, trovare, all’interno dell’Unione, la forza per portare avanti una politica di investimento volta a favorire la convergenza delle regioni dell’Unione europea, quale bene comune europeo. In questo contesto – ha concluso il Presidente della Regione - la Politica di coesione può costituire un valido strumento per perseguire tale obiettivo».

Clara Rossi