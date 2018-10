Casinò, il CdA si dimette e prende corpo l'ipotesi concordato preventivo

0 0 0 s2smodern

Gaillard (Cgil): "si continua a giocare sulla pelle dei lavoratori"

AOSTA. I tre consiglieri di amministrazione della Casinò de la Vallée Spa di Saint-Vincent hanno rassegnato le dimissioni. E' una delle notizie che stanno emergendo dal vertice urgente convocato oggi a Palazzo regionale dall'assessore alle finanze, Stefano Aggravi.

Il Cda - composto da Manuela Brusoni, docente dell'Università Bocconi, e dai commercialisti milanesi Sara Puglia Mueller e Maurizio Scazzina, era stato nominato lo scorso 9 ottobre dal governo regionale.

Visto l'evolversi della situazione, si fa sempre più concreta l'ipotesi del concordato preventivo per l'azienda di Saint-Vincent.

Vilma Gailard, segretario Cgil, interviene sull'argomento. «Rimarchiamo la poca serietà su un argomento così importante, come il Casinò de la Vallée», si legge in un comunicato. «Ci chiediamo a questo punto che bisogno ci fosse di nominare tre figure di spicco, che arrivano dall'Università Bocconi, se poi la decisione si potrebbe rivelare essere questa». Continua Gaillard: «Si continua a giocare sulla pelle dei lavoratori. Evidenziamo il perpetuararsi di un atteggiamento irrispettoso da parte della politica regionale. A questo punto ci chiediamo chi sarà ad assumersi l'onere dei tagli sul personale e delle misure per contenere le perdite? Quali saranno le azioni per mantenere almeno gli attuali ricavi?», conclude la nota.

Marco Camilli