I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Rinnovati il Comitato caccia e la Consulta regionale faunistica

AOSTA. Nel corso della riunione di oggi la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha stabilito la destinazione dei fondi raccolti dalla comunità valdostana a favore delle popolazioni colpite dal sisma Centro Italia 2016, individuando il Comune di Tolentino quale destinatario della somma di 93.129,27 euro al fine di partecipare all'intervento di Recupero dell'area verde cosiddetta “Formaggino”. Il recupero dell'area verde cosiddetta “Formaggino”, prospiciente al Ponte di San Catervo e al Torrione, già recuperati con due interventi finanziati con risorse dello Stato, consentirebbe di avere, nel cuore del paese, un luogo da destinarsi alle attività sociali, ricreative, ludiche e culturali con la disponibilità di un'ampia area verde, adeguatamente arredata e attrezzata, che donerebbe al centro cittadino un importante luogo di aggregazione.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura e ambiente, il governo ha nominato Roberto Gaudio presidente della seconda Commissione di degustazione per l'esame organolettico dei vini DOP “Valle d'Aosta” o “Vallée d'Aoste” e Gianluca Telloli in qualità di supplente.

L'Esecutivo ha deliberato il rinnovo del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta faunistica regionale.

La Giunta regionale ha anche dato parere favorevole all'organizzazione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) per l'anno 2018, che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018. La “prevenzione dei rifiuti pericolosi” è la tematica di quest'anno: argomento sul quale l'Amministrazione regionale ha già posto la sua attenzione nell'ambito della predisposizione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti. Sulla base degli obiettivi indicati in questo documento saranno organizzate, nel corso della Settima, una serie di azioni per sensibilizzare le istituzioni e i consumatori.

Su proposta dell'assessore alle finanze e attività produttive è stata approvata la concessione gratuita per 25 anni al Comitato regionale valdostano della F.I.S.I. di una porzione del fabbricato di proprietà regionale sito ad Aosta, in Via Grand Eyvia, 59, da destinare alla Casa dello sport di montagna.

Su proposta dell'assessore all'istruzione e cultura, di concerto con l'assessore all'agricoltura e ambiente, la giunta anche approvato a parziale sanatoria il rinnovo, per il periodo 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019, della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Aosta e il Coni Valle d'Aosta per la gestione del campo sportivo scolastico di atletica leggera E. Testolin di Aosta.

Le Gouvernement régional a approuvé l'avenant à la convention de coopération transfrontalière pour la réalisation des activités prévues dans le cadre du Projet n. 1 « Coordination et communication » appartenant au Plan intégré territorial « Parcours Un patrimoine, une identité, des Parcours partagés », financé dans le cadre du Programme de coopération transfrontalière Interreg VA France/Italie ‘Alcotra' 2014/20 (FEDER). Cette modification a été demandée par le Secrétariat Conjoint du programme Alcotra aux partenaires afin de rendre disponibles ressources financières propres au Projet 1 « Coordination et communication ». Pourtant, l'on procédera avec une variation au bilan à l'institution des chapitres nécessaires à garantir les dépenses liées à la mise en œuvre des activités ainsi qu'à l'inscription au titre des recettes des remboursements à la charge respectivement du Fonds européen de développement régional et du Fonds de rotation national.

Sempre oggi il governo regionale ha esaminato il piano di riparto tra le Unités des Communes e la Regione della quota regionale 2018 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione ed il progetto di formazione destinato a educatori dei nidi d'infanzia, tate famigliari e insegnanti delle scuole dell'infanzia di tutto il territorio regionale, in attuazione del D. Lgs 65/2017. L'atto sarà ora inviato al Consiglio permanente degli enti locali per il parere.

La Giunta regionale ha inoltre esaminato i criteri per l'erogazione di finanziamenti per spese di progettazione e verifiche di vulnerabilità sismica inerenti edifici scolastici di competenza degli enti locali, demandando alla struttura Organizzazione e logistica scolastica la predisposizione di un Avviso pubblico per la selezione delle domande di finanziamento sulla base dei criteri deliberati e la redazione di un piano di progettazioni e verifiche sismiche da finanziare. La spesa impegnata è di 500 mila euro. Anche questo atto sarà ora inviato al Consiglio permanente degli enti locali per il parere.

Le Gouvernement régional a octroyé des subventions aux Associations Culturelles Valdôtaines.

La giunta regionale e infine ha anche deliberato l'assunzione in comodato dei locali siti nel fabbricato denominato ex Hôtel Londres a Châtillon per consentire il trasferimento temporaneo, previsto per un tempo di circa 4 mesi, della Biblioteca regionale di Châtillon Mgr DUC, attualmente sita nel complesso edilizio ex Caserma Menabrea, soggetto a lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzioni incendi e di sostituzione dei pavimenti in linoleum.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'ammodernamento e la costruzione di un marciapiede lungo la strada regionale n. 45 della Valle d'Ayas in corrispondenza della frazione Châtaignère, in Comune di Challand-Saint-Victor, per un importo presunto per lavori di 685 mila euro.

Infine su proposta dell'assessore al turismo l'esecutivo ha approvato la partecipazione al workshop Full Contact Meeting Planner, a sostegno dell'offerta congressuale della Regione, per un importo complessivo di euro 5.490. L'evento si svolgerà il 23 e 24 novembre 2018 a Saint-Vincent, presso il Grand Hotel Billia, e rappresenta il workshop in cui le più prestigiose sedi congressuali e destinazioni incontrano i meeting planner delle più importanti aziende e agenzie di eventi corporate.

redazione