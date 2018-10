Maltempo, strade chiuse e black out in Valle d'Aosta

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Pioggia e vento stanno causando diversi disagi tra cui la caduta di alberi sulle linee elettriche

AOSTA. Le intense piogge in corso sulla Valle d'Aosta stanno causando disagi alla viabilità. A Montjovet, a causa della presenza di sassi e fango sulla carreggiata, l'Anas ha deciso di mantenere chiusa la strada statale 26 per circa un chilometro e mezzo, tra le progressive 70+150 e 71+750.

Nel corso della notte in diversi comuni (Verrès, Challand-Saint-Anselme, Brusson, Issogne, Donnas, Hône, Bard, Antey-Saint-André, Nus, Saint-Barthélemy, Torgnon, Champorcher) si è verificata la caduta di alberi che ha interessato la sede stradale e, in alcuni casi, le linee elettriche, causando interruzioni della fornitura di energia elettrica. «I tecnici della Deval stanno intervenendo per risolvere le situazioni», riferisce in una nota la presidenza della Regione.

Restano inoltre chiuse le strade regionali di Champorcher, dal km 5+000 circa, e del Col di Joux, dal Col di Joux a Brusson.

C.R.