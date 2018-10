Sopralluogo del Consiglio Valle sul cantiere della variante SS27

0 0 0 s2smodern

Distort: chiederemo all'Anas rassicurazioni sulla sicurezza del cantiere

AOSTA. Sopralluogo della III Commissione del Consiglio regionale, martedì 30 ottobre, sul cantiere della variante della strada statale 27 tra Etroubes e Saint-Oyen. «Alla presenza dei sindaci e assessori comunali dei territori competenti, i commissari hanno preso visione delle problematiche e dei possibili rischi prodotti dal cantiere della galleria di servizio verso le aree circostanti», spiega il presidente della Commissione, Luca Distort (Lega VdA).

La questione sicurezza riguarda in particolare la presenza di una «massa d'acqua di falda, che parrebbe comunque circoscritta e gestita da chi ha in custodia il cantiere», riferisce Distort.

«Dopo questa fotografia delle condizioni del cantiere - prosegue il presidente della III Commissione -, a stretto giro di corrispondenza chiederemo all'Anas, per quanto di nostra competenza, che siano fornite le necessarie rassicurazioni in merito ad eventuali pericolosità derivanti dallo stato attuale del cantiere. Nel contempo, solleciteremo la messa in atto delle misure necessarie volte a favorire la ripresa dei lavori con l'assegnazione del nuovo appalto nel più breve tempo possibile».

redazione