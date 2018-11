Gioco online illegale: come riconoscere le piattaforme di betting e gambling non autorizzate

0 0 0 s2smodern

Un'offerta cresciuta in modo esponenziale ed un giro di affari raddoppiato in meno di dieci anni: sono questi i numeri del mondo del gioco in Italia, un settore sempre più vitale, il cui successo risulta legato a doppio filo alle tante iniziative portate avanti da forze dell'ordine ed enti pubblici per contrastare i circuiti illegali di scommesse e giochi di fortuna.

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ruolo chiave nella complessa opera di monitoraggio del settore è quello svolto dall'ADM, ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'ente posto l'egida del Ministero dell'Economia, fino a qualche anno fa conosciuto come AAMS (Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato).

É soprattutto sul fronte del mondo dell'online che l'ADM ha dovuto concentrare le sue attenzioni: con la liberalizzazione del settore, nuovi interlocutori con sede in Italia e all'estero si sono affacciati su un mercato molto promettente, non sempre adeguando la loro proposta agli elevati standard qualitativi imposti dalle leggi nazionali.

Così, solo tenendo conto delle annate più recenti, si scopre che sono quasi 7.000 i portali dedicati a scommesse sportive e casinò online oscurati in seguito alle verifiche dell'ADM: tra questi, figurano gestori che operavano senza regolare concessione dell'ente, ma anche portali privi degli accorgimenti tecnici e della trasparenza a livello di marketing e comunicazione indispensabili per il suo rilascio.

Sale scommesse e casinò online: un ecosistema sempre più controllato

Le piattaforme di gioco autorizzate ad operare sul suolo italiano devono rispettare precisi requisiti a livello di chiarezza e trasparenza dei regolamenti, equità dei giochi, sicurezza dei sistemi informatici e dei dati sensibili e, in più, impegnarsi attivamente per promuovere il gioco legale e responsabile, fornendo agli utenti strumenti e canali di supporto nella lotta alle dipendenze da gioco.

Il gioco online, insomma, oggi è sempre più sicuro e portali ed app garantiscono un'esperienza serena, proteggendo gli appassionati sia dal pericolo di incappare in truffe virtuali che da quello di sviluppare un approccio poco equilibrato a scommesse e casinò game.

D'altra parte, rimane d'obbligo porre molta attenzione nella scelta del gestore e della piattaforma di riferimento, perché nonostante l'attenta vigilanza degli enti preposti, il rischio di approdare su portali non autorizzati – magari allettati dalla promessa di un bonus imperdibile – purtroppo è sempre presente.

Piattaforme per il betting e il gambling online autorizzate: come riconoscerle

C'è un modo semplice ma molto affidabile per capire se la sala scommesse o giochi virtuali sulla quale si è approdati ha ricevuto l'avallo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: le piattaforme autorizzate sono tenute e riportare in modo chiaro sia il classico logo AAMS che quello relativo al gioco legale e responsabile, con eventuali link al portale adm.gov.it e alle sezioni del sito relative a modalità di gioco e probabilità di vincita.

In più, ciascun gestore è tenuto a riportare in modo chiaro il numero identificativo della concessione con la quale opera.

Naturalmente, esistono molti altri importanti elementi che aggiungono credibilità alle piattaforme di betting e gambling online. Come riportato nel footer del portale di uno dei maggiori bookmaker italiani di eventi sportivi, le informazioni utili spaziano dai canali social tramite i quali il gestore sceglie di mantenersi in contatto con gli utenti (in questo caso Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) ai dati che identificano l'azienda responsabile dei servizi offerti: ragione sociale, sede legale, partita IVA, capitale sociale, REA e il numero registro imprese/codice fiscale.

Perché verificare la presenza della probabilità di vincita...

Come disposto all'interno del celebre Decreto Balduzzi del 2012 (successivamente convertito legge), le piattaforme che propongono scommesse e giochi con puntate e premi in denaro devono riportare chiaramente le probabilità di vincita associate a ciascuna singola attività proposta. Dunque, tra gli elementi da valutare c'è la presenza di una sezione dedicata a questo tema (a volte indicata con la dicitura "vincite per mese"), all'interno della quale, gioco per gioco, il concessionario riporti il dato relativo alla frequenza con cui vengono elargiti i premi.

Da notare, che l'informazione è normalmente presentata come RTP (Return To Player), una percentuale che indica la porzione della raccolta complessiva restituita agli utenti con le vincite.

...e quello di trattamento e protezione dei dati personali

Tra gli elementi immancabili offerti dalle piattaforme di gioco autorizzate, spiccano anche tutte le informazioni relative alla modalità di trattamento dei dati personali degli utenti, incluse quelle relative agli accorgimenti adottati per la protezione di quelli sensibili (come i codici di carte di credito o dei sistemi utilizzati per i versamenti).

Tra gli indicatori più importanti che consentono di distinguere un portale sicuro, c'è il ricorso al protocollo HTTPS, che garantisce connessioni sicure in quanto criptate: per accertarsi dell'adozione di questo accorgimento, basta controllare che nella barra degli indirizzi del browser, davanti al nome del dominio, si presente la dicitura "https://".

Quando usabilità equivale ad affidabilità

Infine, un ultimo aspetto chiave riguarda la chiarezza e l'usabilità delle interfacce grafiche. Scommesse sportive, slot machine, tavoli da poker, cartelle del bingo e qualunque altro intrattenimento proposto deve risultare chiaro e comprensibile in tutti i suoi elementi, dai simboli di gioco al loro valore. Allo stesso modo, l'utente deve avere il pieno controllo sull'entità e sul numero delle proprie puntate e poter conoscere, in ogni momento, le somme complessivamente giocate.

Come supportare il lavoro dell'ADM

A garantire la propria sicurezza sul web, infine, possono essere i giocatori stessi. Sul portale dell'ADM è presente un'apposita sezione per l'invio di segnalazioni di siti e piattaforme di gioco non regolamentari o presunte tali. Qualora si sospetti l'adozione di strategie ingannevoli o addirittura truffaldine da parte di un operatore, è importante segnalare all'ente il dominio in questione, così da avviare tempestivamente le verifiche del caso.