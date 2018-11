Maltempo Valle d'Aosta, criticità gialla e allerta valanghe per le nevicate in quota

0 0 0 s2smodern

Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi in serata

AOSTA. Rimane di livello "giallo" l'allerta maltempo su tutta la Valle d'Aosta. Il bollettino meteo emesso oggi dal Centro funzionale regionale indica il livello di criticità giallo per la situazione di versanti e torrenti, messi alla prova dalle abbondanti piogge delle ultime ore. Sono quindi possibili fenomeni di frane superficiali e cadute massi causati proprio dalla saturazione dei suoli.

Il limite neve è discesa dai 2100/2300 metri a 1600/1500 metri in serata. L'intensità delle precipitazioni dovrebbe attenuarsi dalle ore 19 in poi.

E' inoltre indicata a situazione di criticità valanghiva per la Valle di Rhêmes e per i comuni di Valsavarenche, Cogne, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, Ayas, Valtournenche, Valpelline, Bionaz ed Oyace.

Sul fronte della viabilità, al momento non sono segnalati particolari disagi. Le intense piogge stanno comunque causando problemi ai sistemi di smaltimento delle acque, come sta succedendo ad esempio in diverse zone di Aosta.

