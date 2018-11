Preoccupazione a Courmayeur per il trasferimento del Centro Sportivo Esercito

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Timori dell'Ana Valle d'Aosta per le voci di trasferimento di atleti verso l'Alto Adige

COURMAYEUR. Cresce la preoccupazione ai piedi del Monte Bianco per il possibile trasferimento del Centro Sportivo Esercito. La struttura potrebbe lasciare la Valle d'Aosta e rinascere in Trentino Alto Adige.

«In questi mesi si sono fatte insistenti le voci di prossimi trasferimenti volontari di atleti nelle caserme di Brunico e San Candido che, riadattate per l'installazione di servizi particolari per gli atleti del C.S.E., creerebbero presupposti seri per un asse sportivo proiettato verso l'Alto Adige», spiega preoccupata la sezione valdostana dell'Ana. Il timore è che «questo possa essere un primo passo per la costituzione di un piccolo C.S.E. al di fuori della nostra Regione, depauperando progressivamente la ricchezza e la tradizione di un patrimonio nato e consolidato in Valle d'Aosta». Il Cse di Courmayeur potrebbe diventare a quel punto «sede di ricettività diverse da quelle sportive».

«In più di ottanta anni di attività il modello del C.S.E. ha dimostrato una sua validità incontestabile ottenendo in tutte le manifestazioni internazionale e nazionali prestigiosi risultati consegnati alla storia dello sport italiano», sottolineano gli Alpini della Valle d'Aosta.





Question time dell'Uvp

Sul caso, il gruppo in consiglio regionale dell'Uvp ha presentato una interrogazione a risposta immediata. «E' importante che le istituzioni valdostane intraprendano un forte azione volta a mantenere sul nostro territorio il Centro Sportivo Esercito, che rappresenta un fiore all'occhiello della Valle d'Aosta. Noi, come gruppo UVP, siamo pronti a dare tutto il nostro supporto per tutelare questo importantissimo patrimonio di professionalità del mondo della montagna e dello sport», annuncia il consigliere Laurent Viérin.

E.G.