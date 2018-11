Inclusione sociale, biodiversità e patrimonio culturale: in arrivo 2 milioni per la Valle d'Aosta

0 0 0 s2smodern

Approvati sette progetti di cooperazione transfrontaliera con la Francia nell'ambito del Programma Alcotra

AOSTA. Altri due milioni di euro si aggiungono alle risorse già stanziate per la Valle d'Aosta per il Programma Alcotra e la politica regionale di sviluppo. A Chambery il Comitato di sorveglianza del Programma ha approvato in questi giorni tre piani integrati tematici e sette progetti di cooperazione transfrontaliera con la Francia mirati alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, all'inclusione sociale ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comitato, fa sapere l'amministrazione regionale, ha anche deciso di aprire un nuovo bando che il Programma lancerà dal 15 gennaio 2019, con scadenza 15 aprile 2019. Le proposte presentate, della durata massima di 24 mesi, dovranno rientrare nell’Obiettivo Specifico 4.2 "Aumentare l’offerta educativa e formativa e le competenze professionali transfrontaliere" e le risorse a disposizione ammontano a complessivi 4,2 milioni di euro. «L’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles - precisa la Regione - sarà disponibile per fornire assistenza tecnica e l’accompagnamento necessario ai potenziali beneficiari valdostani nella predisposizione delle proposte e nella ricerca di partner».

Infine entro l'estate 2019 saranno definitivamente approvati altri progetti del programma transfrontaliero, dai quali sono attesi investimenti per altri 1,5 milioni di euro.

Clara Rossi