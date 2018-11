Quali sono le quote sugli esoneri dei tecnici di serie A 2018-2019

0 0 0 s2smodern

C'è un aspetto molto interessante che riguarda il destino degli allenatori di serie A e B, sia per il campionato italiano che per i maggiori campionati esteri. Così, se si è parlato per giorni e giorni dell'esonero eccellente di uno sfortunato Julen Lopetegui, passato nel giro di 6 mesi dalle stelle della nazionale spagnola prima, dei Blancos poi, fino a essere destituito dopo risultati non sufficienti per un club come quello di Florentino Perez, è interessante notare come anche nel nostro campionato siano avvenuti esoneri clamorosi, a cominciare con quello di Davide Ballardini da parte del presidente genoano Preziosi, che ha richiamato Juric per la panchina dei rossoblù, nonostante l'eccellente avvio di stagione del tecnico di Ravenna 54enne. Non tutti certo sapranno che anche per i cambi di panchina e per gli esoneri dei tecnici, esiste un sistema di quote scommesse, proposte dai principali bookmaker in circolazione. Un elemento a volte sottovalutato, quello del cambio di un allenatore in panchina, nonostante si tratti di un ruolo cruciale ed estremamente difficile, che spesso fa da collante e da cuscinetto tra la società e i suoi giocatori. Non è un caso se per la serie A gli esoneri o le dimissioni con le quote più alte sono per questa stagione rappresentate da Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, entrambi dati saldamente a 50.00 coefficiente che denota come sia altamente improbabile tale eventualità.

La stessa quota è data per Simone Inzaghi, e ciò implica non solo una serie di fatti che tengano conto delle prestazioni della squadra, ma anche il rapporto di fiducia tra il tecnico e la dirigenza. Un po' più distaccato ma comunque abbondantemente al di sopra delle quote a rischio è Luciano Spalletti, il cui esonero viene dato attualmente a 33.00 Si noti invece come tra le squadre di prima fascia i tecnici più a rischio siano al momento Gennaro Gattuso del Milan ed Eusebio Di Francesco della Roma. Il tecnico calabrese è addirittura dato a 3.00, forse a causa delle tante gare perse in rimonta e dell'attuale piazzamento in classifica di serie A. Stesso discorso per Di Francesco, dato a 4.50, quota che forse non tiene conto delle buone prestazioni della sua Roma in Champions League. Una nuova occasione in termini di scommesse per poter sfruttare la funzione live betting su 888 Sport sia sulle gare di campionato che tutto ciò che riguarda la serie A, le coppe europee e il calcio internazionale.

Dalla Roma al Milan, si passa poi al Chievo, squadra che ha già sostituito due allenatori, dall'avvio del campionato, visto che il subentrato Gian Piero Ventura, dopo solo 4 partite ha dato le sue dimissioni. Cambiano anche Udinese ed Empoli, dove a Julio Velazquez e Aurelio Andreazzoli, sono già subentrati Davide Nicola, ex tecnico del Crotone in A e Giuseppe Iachini. Tra gli scenari possibili, bisogna però attendere i prossimi turni di campionato dopo la pausa di Nations League. Occhio quindi alle gare a rischio esonero, che interessano sia la parte bassa che quella più alta dell'attuale classifica di serie A. Momento piuttosto delicato specialmente per l'Inter di Spalletti che nel giro di cinque giornate dovrà affrontare rispettivamente, Roma e Juventus in trasferta e Napoli in casa. Anche il Milan di Gattuso e la Roma di Di Francesco sono chiamate a un vero tour de force, tra campionato e coppe europee. Seguiremo quindi con estremo interesse il discorso quote ed esoneri per quanto riguarda le principali panchine che determinano gli equilibri e le gerarchie di questa stagione 2018-2019 di serie A.