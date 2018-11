Tutti a casa - Una politica valdostana allo sbando

0 0 0 s2smodern

Il popolo valdostano soffre e loro giocano a fare gli statisti

AOSTA. Incompetenza, ignoranza, arroganza, presunzione e ingordigia. Queste sono le "qualità" della maggioranza dei nostri consiglieri regionali. Consiglieri che da mesi stanno recitando una triste e brutta commedia e disgustando il popolo valdostano.

Queste persone pensano di vivere in un mondo lontano dalle strade dalle case dei valdostani. Gente che soffre, gente che taglia la disperazione con il coltello, gente alla quale questi commedianti ha tolto il bene più prezioso: la speranza.

Alla giunta Spelgatti è stato consegnato l'ingrato compito di celebrare il funerale del Casinò. Una volta acquisito questo obbiettivo le hanno staccato la spina. Qui la commedia è diventata tragedia. Da una parte i leghisti con la loro inesperienza nel fare politica nei corridoi del palazzo regionale e dall'altra navigati personaggi buoni per ogni stagione e per ogni alleanza.

In Valle d'Aosta ci sono ancora tante persone che non trovano lavoro, tante persone senza luce e gas, tanti sfrattati per morosità, tante persone disperate. Però tanti di questi commedianti, abbagliati dalle luci dei riflettori, non riescono a vedere oltre il bianco palazzo i volti di chi ha bisogno di risposte. E nemmeno sentono il grido: "tutti a casa".

Nuove elezioni con personaggi sempre uguali non cambierebbero nulla. E allora "tutti a casa". Ma rimaneteci. Abbiate il coraggio di farvi da parte per amore della gente della Valle d'Aosta.







Marco Camilli