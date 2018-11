Giro d'Italia 2019: tutto sulla tappa valdostana

0 0 0 s2smodern

Il Giro d'Italia da sempre va sicuramente oltre la passione e l'interesse per il ciclismo. Rientra in quegli eventi nazionali e così presenti nell'immaginario collettivo davvero di tutti che dove passa si trasforma in una gran festa di popolo tra sport, spettacolo, tradizione e costume.

Così dopo varie indiscrezioni, è stata accolta con grande giubilo la notizia che nel 2019 il Giro d'Italia tornerà in Valle d'Aosta per tutta una tappa, la quattordicesima per l'esattezza, che si svolgerà nella nostra regione. E non c'è bisogno di un Codice promozionale Merkur Win per scommettere sul fatto che si tramuterà in un grandissimo successo sotto ogni punto di vista.

Come scritto, sarà nel quattordicesimo giorno di gare del Giro che il gruppo sarà in Val d'Aosta, esattamente Sabato 25 maggio, una giornata dunque prefestiva che consentirà così a molti lavoratori e studenti di poter partecipare a tutto il lungo programma della giornata. La partenza è in programma da Saint-Vincent, più specificatamente dal Casinò de la Vallée mentre l'arrivo è fissato davanti alla Skyway del Monte Bianco di Courmayeur.

Partenza e arrivo dunque fissati in luoghi davvero suggestivi della regione che saranno anche un volano per i turisti e per fine maggio, all'imminente inizio della stagione turistica estiva. Anche per questa ragione la Regione Val d'Aosta ha accettato il sacrificio economico di uno stanziamento di ben 300 mila euro per poter essere protagonista di una tappa, ovviamente con la speranza che l'investimento torni moltiplicato più e più volte dalle presenze turistiche sul territorio nel corso dei successivi mesi estivi e non solo.

Tornando all'aspetto più strettamente sportivo della tappa, tra Saint-Vincent e Courmayeur per i corridori del giro ci saranno 131 chilometri, un dislivello complessivo di 4 mila metri e ben cinque gran premi della montagna a cominciare dal Verrayes (1017 metri), per poi arrivare al Verrogne (1582), per proseguire a Truc d'Arbe (1256), giungere al picco più elevato rappresentato da Colle San Carlo (ben 1951) e l'arrivo alla Skyway Monte Bianco che si trova a 1293 metri.

Una tappa molto intensa e difficile indubbiamente da seguire bordo le strade o in televisione che probabilmente inciderà molto sulla classifica generale e che potrebbe portare ad un repentino cambio di proprietà della ambitissima maglia rosa. La tappa del Giro d'Italia 2019 in Val d'Aosta è composta dunque da salite veramente lunghe e pendenze sia elevate che concatenate, senza tratti di respiro per i tanti partecipanti. Sarà davvero un grande spettacolo per appassionati e tifosi mentre indubbiamente ai ciclisti aspetta davvero una gran fatica.

Da qui alla partenza del Giro mancano ancora molti mesi ma c'è chi già inizia ad indicare i favoriti. Ad esempio Davide Cassani, dal 2014 CT della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada, punta tutto sin da ora su Vincenzo Nibali anche perché, sempre secondo Cassani, Chris Froome si concentrerà invece sul Tour de France 2019 dando teoricamente campo libero a Nibali.

Appuntamento dunque fissato a sabato 25 maggio 2019 per il ritorno in grande stile del Giro d'Italia in Valle d'Aosta.