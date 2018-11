In corso anche in Valle d'Aosta la 22a Colletta Alimentare

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



I volontari presenti in numerosi supermercati per raccogliere alimenti da donare a chi vive in povertà

AOSTA. Oggi, 24 novembre, in molti supermercati della Valle d'Aosta è in corso la ventiduesima edizione della Colletta Alimentare, l'evento organizzato dal Banco alimentare per raccogliere derrate da distribuire alle famiglie in difficoltà economica. Ciasuno infatti può aiutare chi vive in povertà donando parte della propria spesa e in particolare alimenti per l'infanzia, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti, tonno in scatola.

«Quest’anno ci siamo dati l’obiettivo sfidante di raccogliere 16 milioni di pasti in un solo giorno - dichiara Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - visto che del 2017 si è toccato il numero più alto dal 2005 di individui in povertà assoluta, oltre 5 milioni secondo Istat. Chiediamo ad ognuno di fare la propria parte, donando gli alimenti richiesti, che ci consentono di offrire un paniere equilibrato ai tanti beneficiari che una spesa non se la possono permettere».

All'iniziativa ha aderito anche la Regione autonoma Valle d'Aosta. Con provvedimento approvato ieri il governo regionale ha stanziato un contributo di 10.000 euro per l'acquisto di alimenti.

Sul sito web dell'iniziativa, collettaalimentare.it, è presente l'elenco completo dei punti vendita che hanno aderito. Nella foto in basso, i volontari al punto Conad di Sarre.

E.G.