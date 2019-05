Raccolta fondi dell'Associazione operatori di polizia per acquistare uno scuolabus

AOSTA. Il braccio di ferro durato mesi tra Regione e CCS Cogne Aosta sul rilascio dei locali della sede di corso Battaglione sembra essere giunto all'epilogo. All'indomani della decisione del governo regionale di far intervenire gli avvocati, il Circolo annuncia per giovedì prossimo la convocazione in via urgente del consiglio direttivo.