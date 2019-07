Saint-Martin-de-Corléans nel circuito europeo del megalitismo

AOSTA. Il governo regionale oggi ha approvato lo Schema di avviso pubblico per la nomina per il triennio 2020/2022 dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali nonché delle loro forme associative e dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale