Sipario alzato sull'edizione 51 della Foire d'Été

TORINO. «Stiamo completando l’iter per la dichiarazione dello stato di emergenza a Quincinetto che consentirà di sbloccare l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale della A5 interessato dalla frana che dal 2012 minaccia la strada e il territorio circostante». Lo afferma l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi facendo il punto della situazione sulla delicata questione della frana che anche domenica scorsa ha causato la chiusura dell'autostrada tra Piemonte e Valle d'Aosta.