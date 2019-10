Torna l'ora solare, lancette indietro di 60 minuti

COURMAYEUR. Il programma del Gruppo CVA di installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio della Valle d'Aosta sta per prendere il via. Il 30 ottobre a Courmayeur, nel piazzale di partenza della funivia Skyway, saranno posizionate le prime due. Nei prossimi due anni ne saranno installate altre 248.