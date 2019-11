Mistero sul post pro-sardine dell'URP della Regione Valle d'Aosta Pubblicato: Giovedì, 28 Novembre 2019 17:44

AOSTA. È mistero su un post apparso sulla pagina Facebook dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione autonoma Valle d'Aosta a proposito delle "sardine in piazza", attese ad Aosta il prossimo 7 dicembre.

Il messaggio pro-sardine non è passato inosservato sulla pagina istituzionale. In breve tempo comunque tutto è stato rimosso dalla rete.

"In merito alla questione", fa sapere in una breve nota la presidenza della Regione, "sono state attivate le opportune verifiche e la pagina è stata messa subito in sicurezza".

