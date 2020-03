Valle d'Aosta, conferenze stampa sul Coronavirus saranno solo 'virtuali'





In preparazione una campagna informativa sui profili social della Regione

AOSTA. Stop alle conferenze stampa "dal vivo" per aggiornare i mezzi di informazione sulla situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. L'Amministrazione regionale e il gruppo di coordinamento per il Covid-19 hanno stabilito che le prossime conferenze stampa saranno soltanto virtuali, quindi trasmesse via streaming (non pubblico) con possibilità per gli operatori dell'informazione di interagire tramite chat per fare domande.

Giornalmente inoltre saranno diffusi due bollettini, uno alle ore 13 e l'altro alle 18.

L'Amministrazione regionale sta intanto predisponendo una campagna social sui profili ufficiali Facebook, Twitter e Instagram per "sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da seguire per ridurre il rischio di contagio e sulle procedure da seguire per coloro che hanno sintomi simili all'influenza".







redazione