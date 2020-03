Coronavirus, ultimo bollettino: 15 positivi, 110 isolati in Valle d'Aosta



Attesa per risultati di altri 21 tamponi AOSTA. La Regione ha diffuso alle ore 13 il bollettino aggiornato sulla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta. Il numero di casi positivi è quindici (ieri erano quattordici) con due persone ricoverate in ospedale e tredici in isolamento a domicilio. Si attende inoltre i risultati di ventuno tamponi. Sessanta nel complesso il numero di tamponi effettuati. Il numero di persone sottoposte alla quarantena aumenta a 110. redazione