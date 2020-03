Coronavirus, violano limitazioni su spostamenti: 2 sanzionati in Valle d'Aosta



Chi non osserva il DPCM dell'8 e 9 marzo rischia multa o arresto fino a 3 mesi AOSTA. Sono già almeno le due persone sanzionate in Valle d'Aosta per aver violato le restrizioni dei DPCM dell'8 e 9 marzo sull'emergenza Coronavirus. Sono state fermate martedì sera dagli agenti di polizia per i controlli e non hanno saputo giustificare la loro presenza fuori casa, violando così le limitazioni agli spostamenti che sono state approvate per limitare i contagi e la diffusione del virus Covid-2019. Da ieri le forze dell'ordine stanno potenziando i controlli, compatibilmente con le altre necessità di sicurezza del territorio. Chi viaggia lo deve fare per esigenze di lavoro, di salute o altre impellenze comprovate. Coloro che non hanno un motivo per circolare valido secondo le indicazioni dei decreti dell'8 e 9 marzo commette la violazione dell'art. 650 del codice penale, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

M.C.