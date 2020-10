Ultimi giorni per chiedere il contributo locazione per gli alloggi popolari

AOSTA. Ultimi giorni di tempo per presentare all'Arer - Azienda Regionale Edilizia Residenziale - le domande di contributo sui canoni di locazione per l'emergenza Covid-19. Il contributo indiretto è riferito ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ed è rivolto alle famiglie assegnatarie di alloggi popolari e in possesso di Isee fino a 20.000 Euro.

Per poter accedere all'aiuto è necessario inoltre avere un reddito del nucleo famigliare inferiore alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale ed aver subito la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica.

La modulistica necessaria è scaricabile dal sito web dell'Arer. Le domande possono essere consegnate o spedite alla sede in via Cesare Battisti di Aosta oppure depositate nella buca delle lettere o anche trasmesse via e-mail. C'è tempo fino al 15 ottobre.

redazione