Valle d'Aosta, dal 12 dicembre piste del fondo aperte per turisti

AOSTA. A partire da sabato 12 dicembre diverse piste da fondo della Valle d'Aosta saranno aperte a turisti e amatori. Lo annuncia in una nota l'amministrazione regionale a seguito degli incontri tra l'assessore allo sviluppo economico Luigi Bertschy, le società degli impianti a fune (l'Avif) e i gestori delle piste di sci nordico (l'Avef).

I percorsi del fondo aperti da questo weekend saranno otto: l'anello di 2 chilometri e mezzo di Champorcher, gli anelli di 3 chilometri di Saint-Barthélémy a Nus e di Cogne; l'anello di 3,5 km di Estoul a Brusson e poi ancora gli anelli di Gressoney-La-Trinité e di Gressoney-Saint-Jean rispettivamente da 6,5 km e da 12 km, il percorso di Courmarial a Fontainemore da 9 chilometri e infine il lungo anello da 20 km di Torgnon.

"Siamo molto soddisfatti nel vedere concretizzato l'obiettivo dello Skipass a 50 euro per i nostri giovani sciatori del fondo e della discesa e ringraziamo Avif e Avef per la collaborazione dimostrata" dichiara l'assessore Bertschy. Grazie all'accordo raggiunto infatti sarà proposto agli under 18 un unico biglietto stagionale fondo/discesa a 50 Euro (83 Euro con Zermatt).

I comprensori di discesa restano invece chiusi. L’apertura di alcuni tracciati di allenamento è riservata ai soli atleti, all’interno di allenamenti certificati e codificati dagli sci-club e Asiva. Oltre a Cervinia sono utilizzati i tracciati di Ayas, Gressoney e La Thuile. Faranno seguito, poi, l’apertura di altri tracciati a Pila e Courmayeur.

Marco Camilli