I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Nasce una commissione tecnico-giuridica sul reclutamento del personale docente ed educativo

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato i criteri e le modalità per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto per disabili con efficacia dal 1° settembre 2021. Il regolamento approvato risulta propedeutico all'individuazione del nuovo gestore del servizio in questione, attraverso una procedura di appalto, in scadenza il 31 agosto prossimo.

L'Esecutivo inoltre ha approvato una bozza di scrittura privata per il primo semestre 2021 tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e Trenitalia SpA concernente il rimborso a Trenitalia SpA della quota di agevolazione applicata sui titoli di viaggio emessi nell'anno 2021 a favore dei soggetti residenti in Valle d'Aosta per una spesa totale presunta di 77 mila euro.

Su proposta dell'assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, la Giunta regionale ha approvato il nuovo schema di Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta nei contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante regionale - e l'Arpa.

Su proposta poi dell'assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate la Giunta regionale ha disposto la costituzione di una commissione tecnico-giuridica incaricata di svolgere, entro il 15 febbraio 2021, gli approfondimenti normativi inerenti alle modalità di reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. La Commissione sarà costituita da Sovraintendente agli studi - con funzioni di coordinamento - da dirigente della Struttura Personale scolastico, da Coordinatrice del Dipartimento Legislativo e Aiuti di Stato e dal dirigente dell'Avvocatura regionale, integrata, d'intesa con l'Associazione professori senza cattedra della Valle d'Aosta, con il dott. Giovanni Boggero di Torino, assegnista di ricerca in diritto costituzionale.

L'Esecutivo, ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione n. 144/2020, ha anche approvato l'integrazione della programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018/20, con 3 interventi di adeguamento sismico rispettivamente nel Comune di Brusson (scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado), di Aymavilles (scuole dell'infanzia e primaria) e di Saint-Vincent (scuola secondaria di primo grado).

Il governo della Regione, ai sensi della legge regionale 7/2006, ha poi incaricato Finaosta S.p.a. a verificare la fattibilità del processo di fusione delle società Autoporto Valle d'Aosta S.p.a. e Struttura Valle d'Aosta S.r.l., detenute dalla stessa in gestione speciale.

Su proposta infine dell'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali la Giunta regionale ha stabilito di provvedere all'utilizzo delle economie conseguenti alla rendicontazione delle spese sostenute dall'Azienda Usl per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 (Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti) della legge regionale 8/2020, pari a 572.754 euro, al fine di finanziare i maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il governo regionale ha anche deliberato di assegnare all'Usl il finanziamento della spesa regionale di parte corrente e per investimenti per l'anno 2020, per un importo pari a 3 milioni 450 mila euro. È stata inoltre approvata, per l'anno 2020, la spesa regionale per investimenti per un importo pari a 430 mila euro per contributi agli investimenti all'Azienda USL della Valle d'Aosta aggiuntivi per l'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione di sistemi di telemedicina e telepsichiatria, ai fini di fornire alle strutture regionali per anziani e socio-sanitarie sul territorio il collegamento all'infrastruttura di fibra in banda ultra.

Il Governo della Regione ha poi concesso un contributo di 30 mila euro alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale per la realizzazione del progetto "Questa è musica diversa", rivolto alle persone con disabilità, per l'anno scolastico 2020/2021.

L'Esecutivo ha stabilito i criteri di concessione degli aiuti al settore agricolo per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) previsti dalla legge regionale 10/2020.

