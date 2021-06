Il francese potrebbe costare caro alla Regione Valle d'Aosta

La Regione dovrebbe controllare gli accordi e l'uso dei fondi pubblici per promuovere il bilinguismo in radio e tv





La Rai chiede alla Regione autonoma Valle d'Aosta ben 8 milioni di Euro per programmi in francese dall'estero trasmessi nell'arco di 15 anni, tra il 1994 e il 2009.

I rapporti per la valorizzazione del bilinguismo tra la televisione pubblica e le Regioni a Statuto speciale sono regolati da appositi accordi. Oltre al canone versato dai contribuenti italiani, la Rai beneficia di corrispettivi per mantenere vivo in tv e in radio l'uso di entrambe le lingue ufficiali della Valle d'Aosta. È comprensibile una richiesta di rimborso per programmi in francese realizzati dalla Rai Valle d'Aosta su argomenti di interesse per la nostra regione. Altra cosa è sapere che il denaro pubblico (e neanche poco) è utilizzato per la "ritrasmissione di programmi in lingua francese originati all'estero", magari incentrati su argomenti e temi che interessano la Valle d'Aosta solo marginalmente.

Se la Rai avrà ragione lo dirà il Tar. Certamente è lecito far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale. Però 8 milioni di euro sono tanti, specialmente in un momento come questo.

L'Amministrazione regionale a questo punto farebbe bene ad approfondire quali accordi ha firmato con Rai per i programmi in lingua francese. I fondi pubblici che arrivano dalle tasse dei valdostani vanno utilizzati per finanziare produzioni sul territorio, con operatori del territorio, che raccontano il territorio o per acquistare e ritrasmettere dall'estero servizi che magari nemmeno parlano della Valle d'Aosta?

Nella nostra regione operatori che parlano correttamente la lingua francese esistono. Gli argomenti da trattare, anche in un piccolo territorio come il nostro, ci sono. La Rai può organizzarsi per sfruttarli. Ma è la Regione, in virtù del suo ruolo di finanziatore, a dover dettare le regole e far in modo che i soldi pubblici siano investiti nel miglior modo possibile.







Marco Camilli