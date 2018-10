L'Arco d'Augusto si colora di rosa e azzurro per la Babyloss Awareness Day

Valutazione attuale: 0 / 5

Il 13 ottobre il monumento di Aosta diventa simbolo della Giornata internazionale della perdita perinatale

AOSTA. Domani sera, sabato 13 ottobre, l'Arco d'Augusto si illuminerà con speciali colori in occasione della Giornata internazionale della perdita perinatale – Babyloss Awareness Day. Dalle ore 19 il monumento simbolo di Aosta si colorerà di rosa e di azzurro.

L'iniziativa, promossa in Italia dalla onlus CiaoLapo, è sostenuta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e gli assessori Chantal Certan e Paolo Sammaritani parteciperanno alla cerimonia di illuminazione.

Nata l'11 aprile del 2006, l'associazione CiaoLapo promuove e svolge ricerca e corsi di formazione specialistici e fornisce primo soccorso telematico per famiglie e operatori, psicologia del lutto, sostegno specialistico, supporto tra pari. CiaoLapo collabora inoltre con numerose altre associazioni nazionali e internazionali sulle diverse tematiche relative al lutto perinatale, per fornire ai genitori in lutto un aiuto integrato (medico, psicologico e pratico) e un supporto psicologico qualificato.

redazione