Valle d'Aosta, il 2018 un anno d'oro per il miele

Risultati positivi sia per la quantità sia per la qualità dei prodotti

CHATILLON. Per il settore valdostano della produzione dei mieli, il 2018 è stata un ottimo anno in termini sia di quantità che di qualità. Lo hanno reso noto i tecnici dell'assessorato regionale all'agricoltura in occasione della presentazione del Concorso mieli della Valle d'Aosta e della collegata Sagra del miele e dei suoi derivati, in programma a fine mese.

«Dopo diverse annate con un andamento negativo - hanno spiegato gli addetti dell'assessorato -, quest'anno la stagione apistica ha dato buoni raccolti primaverili di miele di acacia, di millefiori, di tarassaco e di tiglio. In alta valle ottimi soprattutto i raccolti di miele millefiori di alta montagna e di rododendro e più che soddisfacente anche il raccolto del miele di castagno nella fascia del castanetum della media e bassa valle».

Al concorso partecipano 85 campioni di miele. Tre i vincitori tra le produzioni "Millefiori di Alta montagna", "Millefiori di montagna", "Rododendro", "Castagno" e "Tiglio" e un vincitore per il "Miele di Tarassaco".

La Sagra, con la premiazione del concorso, si svolgerà dal 26 al 28 ottobre a Châtillon. «E' un'occasione importante - ha commentato l'assessore Elso Gerandin - per valorizzare e promuovere una delle eccellenze del nostro comparto agroalimentare, la filiera apicola, che in Valle d'Aosta conta più di 500 apicoltori per un totale di circa 7.000 alveari. L'eccellente qualità è confermata dai risultati ottenuti da quattro apicoltori valdostani premiati al concorso Grandi Mieli d'Italia con ben 11 riconoscimenti su 1124 campioni presentati».

Marco Camilli