Ad Aosta torna l'Art & Ciocc fino al 28 ottobre

Dalle praline al cioccolato crudo, dai cremini ai dolci vegan e bio

AOSTA. Nel centro di Aosta torna il tour dei cioccolatieri, ma in una nuova location. In questo undicesimo anno infatti l'Art & Ciocc si ferma in piazza Narbonne.

La manifestazione è divenuta ormai un appuntamento fisso per il capoluogo valdostano. Nei numerosi stand sono presenti i "grandi classici" - praline, barrette, cremini ad esempio accanto ai particolari oggetti in cioccolato come scarpe, cellulari, attrezzi - e le delizie tipiche regionali, come l'immancabile cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o quello di Perugia. C'è inoltre un'impresa valdostana. In tutte le tappe del tour non manca poi un'attenzione particolare alle diverse esigenze e scelte alimentari. Si potranno trovare quindi cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo.

L'inaugurazione è in programma oggi e gli stand saranno aperti fino a domenica 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 20 (sabato fino a mezzanotte).

«Come già negli scorsi anni - dice la vice sindaco con delega alle Attività produttive, Antonella Marcoz - abbiamo accolto con piacere la proposta di ospitare il tour dei cioccolatieri in quanto la reputiamo una manifestazione capace di contribuire ad animare la città in un periodo tradizionalmente meno frequentato dai visitatori, così come di lanciare idealmente il periodo degli eventi natalizi».

Marcoz spiega che «il cambio di sede, dettato dal contemporaneo programma di eventi organizzato dall’ANA in piazza Chanoux, rientra, comunque, nel disegno dell’Amministrazione comunale di valorizzare altre piazze e spazi di Aosta, in modo da allargare le aree di interesse del centro storico e delle zone immediatamente limitrofe».

E.G.