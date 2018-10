Corteo degli Alpini, nonostante il maltempo le Penne Nere hanno sfilato per il centro di Aosta

0 0 0 s2smodern

In diecimila per il raduno che celebra il Battaglione Aosta, Medaglia d'Oro al valor militare nella Grande Guerra

AOSTA. La pioggia non ha fermato le 10 mila Penne Nere arrivate ad Aosta per rendere onore al Battaglione Aosta per il Centenario della Grande Guerra. Il corteo di sabato ha riunito tutti gli Alpini, che hanno sfilato per le vie del centro, non curandosi del maltempo.

Ad aprire la marcia di ieri l'immancabile banda musicale, seguiti poi dai sindaci di tutti i Comuni della Valle d’Aosta, ognuno con il proprio stemma issato ben in vista. Subito dopo, il manifesto del corteo “Battaglione Aosta Unico Btg. Alpino Medaglia d’Oro” anticipa le Penne Nere, fiere di portare lo stemma del proprio comune di riferimento. La sfilata termina, infine, nella piazza della Cattedrale, dove ad attendere gli Alpini vi erano le autorità.

«Nonostante la pioggia è un buon giorno, oggi per noi Associazione Nazionale degli Alpini è un buon giorno, è il giorno in cui siamo qui a ricordare e a rendere memoria e onore a un Battaglione, il Battaglione Aosta, decorato di medaglia d’Oro»: è con queste parole che il presidente dell'Ana, Sebastiano Favero, ha voluto ringraziare e rendere omaggio a tutte le penne nere presenti in questo raduno.

Il corteo si è sciolto alle 18, per seguire la Santa Messa, come da programma. Appuntamento a domani per la seconda ed ultima sfilata di questi due giorni di ricordi e di solennità.

Federica Buda