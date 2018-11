Al via la Scuola per la Democrazia. Oggi l'arrivo di Mattarella

0 0 0 s2smodern

Il presidente della Repubblica sarà ad Aosta nel pomeriggio. Domenica lectio magistralis del ministro Stefani

AOSTA. Ha preso il via a Palazzo regionale, ad Aosta, la decima edizione della "Scuola per la Democrazia" rivolta a settanta giovani amministratori locali d'Italia e della Valle d'Aosta. Il primo giorno di lezione, venerdì, ha visto gli interventi di Luciano Violante, presidente di ItaliaDecide, e di Gianluca Callipo, coordinatore di Anci Giovani, che collaborano all'organizzazione dell'evento insieme al Consiglio Valle, rappresentato dal presidente Antonio Fosson. Presente anche la presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti.

Oggi, sabato, è in prevista l'attesa visita di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica parteciperà ai lavori del pomeriggio. Il programma della mattinata invece si articola in due tavole rotonde sul principio di sussidiarietà e sulla partecipazione attiva dei cittadini nell'amministrazione delle comunità territoriali. Tanti gli ospiti attesi: Andrea De Checchi, vice sindaco di Treviso, e Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che, introdotti da Paola Bilancia, professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano; Luigi de Magistris, sindaco di Napoli; Davide Galimberti, sindaco di Varese; Iolanda Romano, Commissario straordinario di Governo del Terzo Valico dei Giovi.

La decima edizione della Scuola si concluderà domenica mattina con le relazioni dei gruppi di lavoro guidati da Francesco Karrer, Iolanda Romano, Massimo Rubechi, Alessandro Palanza e Paolo Urbani seguita dalla discussione plenaria del documento finale.

Alle ore 11.30, i giovani amministratori seguiranno la lectio magistralis del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, in merito alla tematica “Lo Stato come promotore di politiche di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali".

