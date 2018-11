0 0 0 s2smodern

Le 28 novembre au Théâtre Splendor d'Aoste

AOSTE. La Saison culturelle 2018/2019 propose, le mercredi 28 novembre 2018, à 21h au Théâtre Splendor d'Aoste, le concert de Thomas Hellman Rêves américains : de la ruée vers l'or à la grande crise.

Thomas Hellman raconte l'histoire américaine, de la conquête de l'Ouest à la crise des années 30, à travers de chansons tirées du répertoire blues, folk, et gospel de l'époque, dont il fait des adaptations bilingues. Il met aussi en musique des textes littéraires de Frank H. Mayer, John Steinbeck, H.D Thoreau entre autres ainsi que ses propres textes et chansons. A mi-chemin entre le théâtre, le spectacle musical et le conte, Rêves américains nous plonge dans l'Histoire pour réfléchir à notre propre période de crise.





La conférence

À travers des pièces issues de son spectacle Rêves américains, Thomas Hellman présente les personnages qu'il y incarne et aborde des thèmes tels que l'américanité, le mythe de l'Ouest, l'histoire de la musique folk, son rapport à la littérature, à l'histoire et à la grande crise des années ‘30.

