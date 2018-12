Aosta, due giorni con la Mostra-mercato di Natale

Valutazione attuale: 0 / 5

Sessanta espositori sotto i portici del municipio con tante idee regalo e oggetti a tema natalizio

AOSTA. Il prossimo fine settimana ad Aosta torna la Mostra-mercato di Natale. Per due giorni i portici di piazza Chanoux ospiteranno una sessantina di espositori che proporranno idee regalo, elementi di arredo per Natale, quadri, stampe, piccola oggettistica, accessori, oggetti in pasta e sale, piante e fiori, oggetti da collezione, bigiotteria, cose usate e pezzi di antiquariato.

La diciottesima edizione dela Mostra-mercato natalizia si svolgerà sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle ore 9 alle ore 19.

