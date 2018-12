A Etroubles il "Masterchef dei popoli"

Valutazione attuale: 0 / 5

Sapori dal mondo condivisi in oratorio

AOSTA. I sapori e i piatti tipici del mondo sono protagonisti ad Etroubles e torneranno ad esserlo nel 2019. La sede dell'oratorio del Gran San Bernardo ospita infatti "Masterchef dei popoli", una rassegna mensile dedicata alla scoperta di nuove culture attraverso la tavola.

Dopo Albania e Uganda nel mese di novembre e Costa d'Avorio e Marocco lo scorso 9 dicembre, altri appuntamenti sono in calendario nel 2019.

«L'iniziativa - sottolineano gli organizzatori - vuole creare occasioni di incontro, di condivisione e di conoscenza reciproca ed è organizzata dall’Oratorio Gran San Bernardo (Etroubles-St-Oyen e St. Rhémy-en-Bosses) con la collaborazione del progetto MisMI - Modello integrato di salute per una Montagna inclusiva, Progetto Interreg Alcotra che ha l’obiettivo di contrastare lo spopolamento delle zone di montagna – e del progetto SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, presente in Valle d’Aosta in tre comuni tra i quali Saint Rhémy en Bosses e gestito dal Consorzio Trait d’Union».

E' prevista la prenotazione e un'offerta (minima 10 Euro, la metà per i bambini da 6 ai 12 anni).

redazione